Município de Almeirim abre registo de prejuízos após recentes intempéries

Por: Inês Ribeiro 18 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Apesar de o concelho de Almeirim não ter sido incluído na declaração de Estado de Calamidade, as recentes depressões atmosféricas e cheias provocaram danos significativos em várias zonas do território. Perante este cenário, o Município lançou na manhã desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, um apelo à população e às entidades do setor privado para colaborarem no levantamento dos prejuízos registados.

O objetivo desta iniciativa passa por reunir informação rigorosa que permita fundamentar, junto do Governo e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a necessidade de apoio extraordinário ao concelho.

Os munícipes e empresários que tenham sido afetados devem enviar um email para cheias@cm-almeirim.pt, com uma breve descrição dos danos sofridos, o valor estimado dos prejuízos e fotografias que comprovem a situação.

Para esclarecimento de dúvidas ou obtenção de informações adicionais, está disponível o contacto telefónico 930 418 289.

A autarquia sublinha a importância da colaboração de todos neste processo, reforçando que apenas com um levantamento completo e detalhado será possível defender eficazmente os interesses do concelho e garantir o acesso aos apoios necessários.

