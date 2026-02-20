Dois feridos em colisão no viaduto da Mercadona

Imprimir

Dois feridos ligeiros é o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro, no viaduto de acesso à Base Logística da Mercadona, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o acidente ocorreu no cimo do viaduto, que atravessa a EN114. As vítimas, ocupantes das duas viaturas, foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim e posteriormente transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa, e para o Hospital de Vila Franca de Xira, devido à indisponibilidade do serviço de ortopedia do Hospital de Santarém.

O alerta foi dado às 20h22. O acidente registou-se na via que liga a rotunda de acesso ao IC10 à EN114, junto à base logística da cadeia espanhola.

Nas operações de socorro estiveram 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

A Guarda Nacional Republicana de Almeirim tomou conta da ocorrência.