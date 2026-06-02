Mercadona na Feira Nacional da Agricultura

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A Mercadona vai marcar presença, pelo 6º ano consecutivo, na Feira Nacional de Agricultura, um dos mais relevantes eventos do setor agrícola português, que vai já na sua 62.ª edição e que, mais uma vez, constitui uma oportunidade única de aproximação à realidade do setor e às tendências na sociedade em geral.



Pedro Barraco, Diretor de Cadeia Agroalimentar da Mercadona, afirma que “a presença contínua da Mercadona na Feira Nacional de Agricultura reforça o compromisso da marca para com a produção nacional e com os parceiros com quem trabalhamos diariamente. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a consolidar relações de confiança com fornecedores e interfornecedores especialistas de todo o país, acompanhando o crescimento da empresa em Portugal e promovendo também a internacionalização de produtos nacionais, refletindo os já acumulados 6.000 milhões de euros em compras”.



A empresa tem vindo a reforçar, desde 2019, o seu Modelo de relação e confiança com fornecedores e interfornecedores especialistas com os quais colabora. Este Modelo baseia-se na estabilidade, produtividade e diálogo, com o objetivo de promover o crescimento partilhado e sustentável.

Em 2025, a Mercadona realizou 1.500 milhões em compras a fornecedores nacionais, reforçando o crescimento da empresa em Portugal. Este volume de compras destinou-se a abastecer as mais de 70 lojas nacionais, mas também diversas lojas em Espanha.



Tal como em edições anteriores, a empresa estará presente no espaço “Portugal Sou Eu”, iniciativa do Ministério da Economia, que visa a valorização da produção nacional. A Mercadona vai contar com várias ações de showcooking realizadas por fornecedores e pela Chef Tia Cátia, com receitas diferentes e representativas do que se faz de bom em Portugal.



A Mercadona estará presente com ações de showcooking através de um conjunto de receitas criadas em parceria com a Chef Tia Cátia. Foram também convidados a FTD Alimentação Terras do Demo, D’Chaves, Salsicharia Limiana, Rui Costa & Sousa Sr.Bacalhau, Lactifeita e Atelier do Doce, fornecedores nacionais da Mercadona, a estarem presentes com degustações dos seus produtos, disponíveis nas lojas Mercadona em território nacional.