ULS Lezíria reforça cuidados de saúde mental em Almeirim com nova equipa e viatura elétrica

Por: Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim vai contar com um reforço significativo na resposta em saúde mental, na sequência da criação de uma segunda Equipa Comunitária de Saúde Mental (ECSM) da Unidade Local de Saúde da Lezíria e com a entrada em funcionamento de uma nova viatura elétrica destinada ao acompanhamento de utentes no terreno.

O investimento, na ordem dos 30 mil euros, foi financiado através do Programa de Apoio à Diferenciação das Equipas Comunitárias de Saúde Mental (PADEC), promovido pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. A nova viatura permitirá às equipas intensificar a presença junto da população, assegurando cuidados mais próximos, personalizados e contínuos.

Com a reorganização territorial, Santarém integra a Equipa Comunitária de Saúde Mental 1, juntamente com Cartaxo e Rio Maior, enquanto Almeirim passa a fazer parte da Equipa 2, ao lado de Alpiarça, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos. A criação da segunda equipa visa melhorar a acessibilidade e reforçar o acompanhamento das pessoas com doença mental grave na comunidade.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, este investimento traduz-se numa resposta concreta às necessidades da população, reforçando a proximidade e a qualidade dos cuidados prestados.

Também a diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Nazaré Matos, sublinha que as equipas comunitárias representam uma mudança estrutural no modelo de prestação de cuidados em Portugal, alinhada com o Plano Nacional de Saúde Mental e com o Decreto-Lei n.º 113/2021. O objetivo passa por garantir intervenção especializada, contínua e integrada, promovendo a recuperação funcional e a integração social dos utentes.

Segundo a enfermeira gestora do departamento, Carla Ferreira, a criação da nova equipa permitirá assegurar maior continuidade no acompanhamento, facilitar a deteção precoce de situações de agravamento clínico e intervir atempadamente em contexto de crise, evitando internamentos prolongados.

As equipas irão ainda dinamizar oficinas de reabilitação cognitiva através do sistema Rehacom®, em articulação com os Cuidados de Saúde Primários, autarquias, juntas de freguesia e com a Associação r.INseRIR.

