Almeirim incluído nas medidas excecionais de apoio à Lezíria do Tejo

O concelho de Almeirim passou a integrar o conjunto de territórios abrangidos pelas medidas excecionais de apoio criadas pelo Governo para responder à situação de calamidade na Lezíria do Tejo. A decisão consta do Despacho n.º 2389-A/2026, na sequência do diálogo estabelecido com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Com esta inclusão, Almeirim passa a beneficiar de um conjunto de apoios extraordinários destinados a minimizar os impactos sofridos pela população, pelo tecido empresarial, pelas instituições e pelo setor agrícola, na sequência dos prejuízos registados na região. As medidas visam acelerar processos, facilitar o acesso a apoios financeiros e garantir respostas mais eficazes no terreno.

Além de Almeirim, o alargamento do regime excecional abrange também os concelhos de Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos, que se juntam aos de Santarém, Rio Maior e Golegã, já anteriormente contemplados.

Segundo o Governo, este alargamento pretende assegurar uma resposta mais abrangente e ajustada à dimensão dos danos causados, reforçando a articulação entre a administração central e as autarquias locais. O objetivo é garantir que os apoios chegam de forma célere a quem deles necessita, contribuindo para a recuperação social e económica da região.

As medidas agora aplicadas enquadram-se na Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026 e mantêm-se em vigor enquanto se verificarem as condições excecionais que motivaram a sua ativação.