Clube Aventura Juvenil da Raposa soma títulos no fecho da época regional de ciclismo

A Casa da Cultura de Mira de Aire recebeu, na tarde de 21 de fevereiro, a cerimónia de entrega dos prémios finais da época 2025 das vertentes de BTT e Estrada da Associação de Ciclismo de Santarém, que integra clubes e atletas dos distritos de Leiria, Santarém e Portalegre. Com esta sessão ficou oficialmente encerrada a época desportiva do ano passado.

Entre os clubes distinguidos esteve o Clube Aventura Juvenil da Raposa, que voltou a afirmar-se como referência na formação, somando títulos individuais, vários lugares de pódio e a segunda posição coletiva, tanto em Estrada como em BTT.

Na vertente de Estrada, Lucas Neves sagrou-se campeão regional em Sub9, enquanto Matilde Brasileiro venceu em Sub11. Pedro Estêvão (Sub13), Gabriela Neves (Sub15) e Madalena Santos (Sub17) garantiram o terceiro lugar nos respetivos escalões. Coletivamente, o clube terminou na segunda posição.

No BTT, os resultados voltaram a demonstrar consistência: Matilde Brasileiro (Sub11), Gabriela Neves (Sub15) e Ana Fernandes (Elite) conquistaram o primeiro lugar. Lucas Neves (Sub9) foi segundo classificado, Lucas Brasileiro (Sub9) terceiro, Diogo Abreu (Sub19) alcançou o segundo posto, Madalena Santos (Sub17) foi terceira e Ricardo Brasileiro (Master 30) também subiu ao terceiro lugar do pódio. Em termos coletivos, o clube voltou a ser segunda equipa classificada.

Durante a cerimónia, Ana Fernandes recebeu ainda o Diploma de Campeã Regional pelo título conquistado na disciplina de XCO, reforçando o destaque individual numa época particularmente positiva para a formação da Raposa.

Fundado a 13 de dezembro de 2010, o Clube Aventura Juvenil da Raposa nasceu com um objetivo de dar às crianças e jovens da terra a oportunidade de praticar desporto federado. Num modelo pouco comum nos dias que correm, o clube não cobra mensalidades nem taxas, assumindo o princípio de que o desporto deve estar ao alcance de todos.

Atualmente, é a única associação com atividade desportiva regular na Raposa e leva o nome da localidade a provas por todo o país. Segundo os Censos de 2021, a freguesia tinha cerca de 500 habitantes, dos quais 72 eram crianças e jovens com menos de 25 anos — apenas nove integram o clube, um sinal de que ainda há margem para crescer.

Ao longo de 15 anos, a coletividade organizou dezenas de eventos que trouxeram milhares de pessoas à Raposa, dinamizando a localidade e mostrando que também nas terras pequenas se faz desporto sério e com qualidade. Os resultados agora alcançados confirmam esse trabalho de base, feito com persistência, espírito de missão e ligação à comunidade.