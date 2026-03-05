Shopping cart

Sociedade

Idosa morre carbonizada em Fazendas de Almeirim

Por: Daniel Cepa 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma idosa, com cerca de 90 anos, morreu carbonizada na sequência de um incêndio ao início da noite desta quinta-feira, 5 de março, num anexo de uma habitação na Rua dos Piricas, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a idosa encontrava-se num anexo da casa, conhecido como “casinha do lume”, onde estava acesa uma fogueira que acabou por alastrar ao edifício, provocando o incêndio e a morte da vítima. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, não foi possível salvar a idosa.

O alerta foi dado pelas 19h39 e nas operações de socorro estiveram dez operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

