Combustíveis vão aumentar mas menos do pior cenário

Por: Redação 06 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A partir da próxima 2ª feira, o preço do gasóleo rodoviário podia subir até 23,4 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo teria um aumento de 7,4 cêntimos por litro, mas o Governo vai aplicar um desconto no imposto.

Assim sendo, e dando cumprimento ao apoio anunciado pelo primeiro ministro esta semana, aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço.

