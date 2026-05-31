Tiago Raposeira assume terceiro mandato como representante da Ordem dos Engenheiros Técnicos

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Tiago Catrola Raposeira tomou posse como representante da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), durante um evento realizado este fim de semana, nos dias 30 e 31 de maio, em Évora.

A nomeação, formalizada pela Secção Regional do Sul da OET, designa o profissional como Delegado Concelhio de Almeirim para o quadriénio 2025-2028, naquele que é o seu terceiro mandato em funções.

Com um percurso ligado à proteção civil e à segurança, Tiago Raposeira, de 49 anos, é Engenheiro Técnico de Segurança e bombeiro voluntário em Almeirim desde 1991, exercendo atualmente funções de adjunto de Comando.

No seu percurso profissional, destaca-se a atividade como engenheiro de segurança e técnico superior de segurança no trabalho, bem como o envolvimento na formação na Escola Nacional de Bombeiros e em várias entidades.

Em termos académicos, possui licenciatura em Engenharia da Segurança no Trabalho e uma pós-graduação na área da gestão de emergência, bem como especialização em Segurança Contra Incêndios em Edifícios, encontrando-se atualmente a finalizar o mestrado em Riscos e Proteção Civil.

No âmbito da carreira nos bombeiros, iniciou o seu percurso aos 14 anos como cadete, tendo percorrido todas as etapas até atingir o posto de chefe. Posteriormente transitou para a carreira de oficial bombeiro, com o posto de oficial bombeiro de 2.ª, desempenhando atualmente funções de adjunto de comando, após a frequência do Curso de Quadros de Comando.