NERSANT e ISLA Santarém promovem fórum sobre sucessão em empresas familiares

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A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o ISLA Santarém – Instituto Politécnico vão promover, no próximo dia 29 de maio, o fórum “Empresas Familiares – Sucessão como Estratégia de Futuro”, com início às 16h30, no auditório do ISLA, em Santarém.

A iniciativa surge num contexto em que a continuidade das empresas familiares assume crescente importância para a sustentabilidade económica e para a preservação do legado empresarial, destacando a sucessão como um desafio central ao nível da gestão, governação e estratégia.

A sessão de abertura contará com intervenções de Rui Serrano, presidente da NERSANT, e de Domingos Martinho, presidente do ISLA Santarém. Segue‑se uma mesa redonda com empresários participantes na primeira edição da pós‑graduação “Sucessão em Empresas Familiares”, num espaço dedicado à partilha de experiências.

O programa inclui ainda uma intervenção da Associação das Empresas Familiares, centrada nas tendências e boas práticas no processo sucessório, bem como a apresentação da próxima edição da pós‑graduação na área, a cargo dos coordenadores Isabel Neves e Rui Ferreira.

Durante o fórum será também realizada a entrega de certificados aos participantes da primeira edição da pós‑graduação, reconhecendo o seu percurso formativo.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do site da NERSANT.