Paço dos Negros está na final da Taça INATEL

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu a presença na final da Taça Distrital INATEL de Santarém, após vencer os Lobos do Carvalhal nas meias-finais da competição, através da marcação de grandes penalidades.

No tempo regulamentar, o encontro terminou empatado sem golos, apesar de a equipa de Paço dos Negros ter disposto de uma grande penalidade. João Rosário foi chamado a converter, mas não conseguiu marcar.

A decisão acabou por ser feita na marca dos 11 metros, com a formação da casa a levar a melhor por 3-2.

O grande destaque da partida foi o guarda-redes Fábio Tomaz, que defendeu duas grandes penalidades, assumindo-se como o herói do encontro e garantindo a presença da equipa do concelho de Almeirim na final.

Na decisão do troféu, o Paço dos Negros vai defrontar o Pegões, que eliminou o Seiça. A final está marcada para 25 de abril, ainda sem local definido.