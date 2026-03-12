Shopping cart

  Home
  Política
  Autarquia promove sessões sobre PDM nas freguesias do concelho de Almeirim
Política

Autarquia promove sessões sobre PDM nas freguesias do concelho de Almeirim

Por: Daniel Cepa 12 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim vai promover durante três dias sessões de atendimento nas freguesias, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 2026.

Segundo o Município o objetivo destas sessões é “esclarecer “dúvidas e recolher contributos da população”, com o atendimento a ser “personalizado e efetuado por técnicos do Município, mediante marcação prévia, após as 09h30”. As marcações devem ser feitas através dos indicados para cada freguesia.

No dia 17 de março, a sessão decorre na Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, com marcações através do número 243 599 135; No dia 19 de março, é a vez da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e marcações através do número 243 580 608; E no dia 20 de março, a sessão é na Junta de Freguesia da Raposa, com as marcações através do número 966 371 024.

O Munícipio recorda que até 26 de março de 2026, a consulta e discussão pública continuará também no edifício da Câmara Municipal de Almeirim, com apoio técnico e atendimento por ordem de chegada, entre as 09h00 e as 16h00.

