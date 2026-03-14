Misericórdia de Almeirim lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

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A Misericórdia de Almeirim associa-se à Dra. Inez Ponce Dentinho nesta nota de pesar, manifestando o seu profundo agradecimento a Jorge Brito e Abreu por toda a disponibilidade e dedicação aos projectos apoiados pelo Fundo Rainha D. Leonor, nomeadamente na recuperação do Hospital de Almeirim, onde viria a nascer o Colégio Conde de Sobral.





NOTA DE PESAR

JORGE BRITO E ABREU

1949 – 2026

Foi com profunda tristeza que o Fundo Rainha D. Leonor soube da morte de Jorge Brito e Abreu, colaborador do Fundo desde o início do apoio às Misericórdias Portuguesas de todo o País, na Área do Património Histórico.

Desde 1974, dedicou a sua vida à defesa do Património Nacional como coisa sua, sem medir horas nem distâncias, multiplicando fontes, contactos, insistências para a sua melhor preservação e conhecimento. Tinha um empenho desmesurado na recuperação desta História física de Portugal e uma vontade inacabada de saber mais e melhor. Era um Homem de cultura, no sentido renascentista do termo. As suas qualidades pessoais ultrapassam o que as palavras podem descrever sobre lealdade,

seriedade, capacidade intelectual e sentido de humor.

Desde 2017, acompanhou o Fundo Rainha D. Leonor em mais de 60 projectos na área da Recuperação do Património. Era conhecido como uma espécie de Indiana Jones que, para além da obra, recuperava o património móvel abrindo arrecadações e gavetas de arcaz, com mais amor à arte do que cerimónia.

O Fundo Rainha D. Leonor lamenta a sua perda irreparável e manifesta à Família as mais sentidas condolências. Agradece a entrega pessoal e profissional com que distinguiu a missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em todo o País.

Inez Ponce Dentinho

Conselho de Gestão do Fundo Rainha D. Leonor