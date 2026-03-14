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Sociedade

Recolha de sangue este domingo em Almeirim

Por: Daniel Cepa 14 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Almeirim recebe este domingo, dia 15 de março, uma nova recolha de sangue, iniciativa que pretende reforçar as reservas nacionais e sensibilizar a população para a importância da dádiva.

A ação decorre entre as 09h00 e as 13h00, nas instalações da RUTIS, junto à igreja paroquial, e inclui também inscrições para dadores de medula.

A iniciativa é promovida pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim, contando com a colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

A organização apela à participação da população, lembrando que uma dádiva de sangue pode salvar várias vidas e que a participação dos dadores é essencial para garantir reservas suficientes para hospitais e serviços de saúde.

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