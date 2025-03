ULS Lezíria assinalou o Dia Nacional do Dador de Sangue

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assinalou ontem, 27 de março, o Dia Nacional do Dador de Sangue com um programa diversificado que contemplou várias atividades dedicadas aos dadores e à importância da dádiva de sangue.

Na sessão de abertura, o diretor do Serviço de Imunohemoterapia, João Moura, destacou a importância da temática escolhida para o evento. “Este é o segundo ano que realizamos esta iniciativa. A equipa decidiu que a temática seria a gratidão, onde o objetivo foi dar voz a pessoas que são beneficiárias do sangue. Muitas das vezes não conseguimos dar voz a quem é beneficiado”.

João Moura aproveitou ainda a ocasião para reiterar a necessidade de apoio para que o serviço continue a progredir: “Quero agradecer todo o apoio que me tem sido dado pelo Conselho de Administração. Estamos a trabalhar para descentralizar o acesso aos cuidados e garantir a integração e valorização da nossa carteira de serviços”.

Ao intervir, Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, elogiou o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Imunohemoterapia e destacou a importância da generosidade, tanto dos profissionais de saúde quanto dos dadores.

O presidente do Conselho de Administração reforçou ainda que estão a ser desenvolvidos esforços para melhorar as condições do serviço. “Estamos a trabalhar no sentido de melhorar as condições de trabalho do serviço e permitir, no futuro, a retoma das colheitas de sangue na unidade. É um objetivo que não desistimos de concretizar”. Segundo o responsável, a intenção é que, “numa fase seguinte, possa ser possível avançar para certificação de qualidade do Serviço de Imunohemoterapia”.

As atividades prosseguiram com uma atuação musical de João Correia e Ricardo Gama, que protagonizaram o primeiro momento musical do dia. Em simultâneo, decorreu no auditório do Hospital Distrital de Santarém, uma ação de sensibilização sobre a dádiva de sangue, dirigida a estudantes de enfermagem, iniciativa dinamizada por Catarina Câmara e Carolina Peixoto, médicas especialistas em Imunohemoterapia da Unidade Local de Saúde Santa Maria.

Ainda no período da manhã, teve lugar a primeira atuação de Todor Tchobanov, que brindou os presentes com dois momentos musicais ao longo do dia. Durante a tarde, decorreu a atuação dos alunos do Conservatório de Música de Santarém.

O evento contou ainda com a entrega de diplomas de reconhecimento aos Grupos de Dadores de Sangue da Área de Influência da ULS Lezíria, num gesto simbólico de reconhecimento pelo seu papel ativo e pelo seu contributo para a comunidade.

Ao longo do dia, decorreram ainda diversas iniciativas junto ao Serviço de Imunohemoterapia, situado na entrada do Hospital Distrital de Santarém, entre as quais a determinação do grupo sanguíneo, divulgação das ações de colheita mais próxima, um espaço para fotografia intitulado “A gota que dá a vida” e distribuição de pequenas ofertas aos utentes dos Hospitais de Dia e de Imunohemoterapia e Oncologia.

No final, foi feito um agradecimento especial a João Casaca e Luís Rodrigues, pelo apoio ao longo de todo o dia na área do som.