O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim (GDBSCA) promove uma recolha de sangue, no próximo dia 11 de dezembro, em Almeirim.

A recolha de sangue será efetuada na sede da Rede de Universidades Seniores (RUTIS) pelos técnicos do Instituto Português do Sangue e Transplantação (ISPT), entre as 9h00 e as 13h00.

Durante a recolha de sangue, os dadores podem ainda inscrever-se como dadores de medula. O GDBSCA apela a todos que compareçam e ajudem a ajudar.