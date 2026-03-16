Piscinas de Almeirim assinalam Dia do Pai com participação dos pais nas aulas de natação

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As Piscinas Municipais de Almeirim vão assinalar o Dia do Pai com uma iniciativa especial que promove a participação dos pais nas aulas de natação dos filhos. A atividade está marcada para os dias 19, 20 e 21 de março, proporcionando um momento de convívio, partilha e prática desportiva em ambiente familiar.

Durante estes três dias, os pais dos alunos que frequentam as aulas de natação serão convidados a entrar na piscina e a integrar a aula juntamente com os filhos. A iniciativa pretende transformar uma aula habitual num momento diferente, permitindo que pais e filhos partilhem a experiência dentro de água e reforcem os laços familiares através do desporto.

A atividade integra a estratégia de promoção da prática desportiva e de hábitos de vida saudáveis da Câmara Municipal de Almeirim, ao mesmo tempo que dá a conhecer o funcionamento das aulas de natação.

Para assinalar a participação nesta celebração, cada pai receberá ainda um voucher para uma aula de Aquacross, modalidade aquática que combina exercícios de resistência, força e coordenação em meio aquático. O voucher poderá ser utilizado posteriormente, de 23 de março a 30 de maio, de forma a permitir aos participantes experimentar esta atividade.