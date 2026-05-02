Piscinas Municipais de Almeirim celebram Dia da Mãe

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A Câmara Municipal de Almeirim e a Escola Municipal de Natação de Almeirim vão assinalar o Dia da Mãe com uma iniciativa especial nas Piscinas Municipais, convidando mães e filhos a partilharem momentos de diversão e convívio em meio aquático.

A atividade decorre nos dias 2, 4 e 5 de maio e consiste numa aula de natação conjunta, pensada para proporcionar experiências de partilha de afetos num ambiente descontraído, saudável e seguro.

Como forma de assinalar a data, todas as mães participantes receberão a oferta gratuita de um voucher, válido para uma aula de hidroginástica ou aquacross, incentivando a prática regular de atividade física.

A iniciativa pretende promover estilos de vida saudáveis, reforçar a ligação entre pais e filhos e dinamizar o uso dos equipamentos desportivos municipais, num contexto de celebração familiar.