Manuel Moniz alcança mínimos para o Campeonato Nacional de Natação

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O atleta Manuel Moniz, da secção de natação da Associação 20kms de Almeirim, participou entre 20 e 22 de março, no Campeonato Nacional de Juvenis de Natação Pura, que decorreu no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra, alcançando resultados de relevo e confirmando a sua evolução competitiva.

O nadador apresentou desempenhos consistentes nas provas de velocidade e meio‑fundo livre: 31.º lugar nos 50 metros livres; 19.º lugar nos 100 metros livres; 14.º lugar nos 200 metros livres.

Para além destes resultados, Manuel Moniz obteve ainda mínimos de acesso para o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores no Jamor, o que representa um passo importante no seu percurso desportivo.

A prestação do jovem atleta foi acompanhada de perto pela sua treinadora Mariana Silva, cujo trabalho contínuo, rigor técnico e acompanhamento próximo têm sido fundamentais no progresso alcançado.



Natação artística dos 20kms prepara participação no Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística

A equipa de natação artística da secção de natação da Associação 20kms de Almeirim estará em competição nos dias 28 e 29 de março, no Campeonato Nacional de Inverno, que se realiza nas Piscinas Municipais da Mealhada.

A associação será representada por cinco atletas em diferentes escalões e provas: Alice Quitério – Figuras Juvenis; Francisca Figueiredo & Inês Figueiredo – Dueto Livre Júnior; Ana Barreto & Beatriz Quitério – Dueto Técnico Absoluto

A presença em várias categorias demonstra a aposta na formação e desenvolvimento de atletas em diferentes vertentes da modalidade.