Câmara de Almeirim avança com concurso para concessão do bar das Piscinas Municipais

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou a abertura do concurso para a concessão da exploração do bar e restaurante do Complexo de Piscinas Municipais. A decisão contempla também a aprovação do programa do concurso, do caderno de encargos e a nomeação do responsável pelo acompanhamento do futuro contrato.

Paralelamente, foi constituído o júri responsável por conduzir todo o processo, ficando este igualmente mandatado para exercer as competências necessárias no âmbito do procedimento.

Após a aprovação, o concurso segue agora para apreciação da Assembleia Municipal, que terá a última palavra antes da publicação e abertura formal aos interessados.

O objetivo passa por garantir a continuidade de um serviço considerado relevante para utilizadores e visitantes do complexo, assegurando a exploração do espaço por um operador privado em regime de concessão.