Rui Silva e Tânia Prates são padrinhos da edição dos 20 anos da Corrida das Pontes

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A Corrida das Pontes apresentou a sua edição comemorativa dos 20 anos no passado dia 2 de maio, na Tenda do Secretariado do evento Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, num momento que assinalou o arranque público de uma das provas mais emblemáticas do calendário desportivo do distrito.

Com inscrições já abertas, a 20.ª Corrida das Pontes e da Família está marcada para o próximo dia 31 de maio, voltando a reunir atletas, famílias e caminhantes. A edição conta com o atleta olímpico Rui Silva, medalha de bronze nos 1500 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, como padrinho, e com Tânia Prates como madrinha da prova.

A sessão de apresentação integrou o programa dos Sabores do Toiro Bravo e contou com a presença de elementos da comunicação social e de atletas do concelho, reforçando o papel da corrida na dinamização desportiva e comunitária.

Organizada pelo Serviço de Desporto do Município de Coruche, com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a corrida terá partida e chegada no Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos.

A prova principal terá uma distância de 10 quilómetros, em percurso certificado pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics, enquanto a Corrida da Família apresenta distâncias de 3 e 7 quilómetros, destinadas a participantes de todas as idades.

As inscrições decorrem online, através do site oficial da iniciativa, com participação paga na prova principal e gratuita, mas obrigatória, na Corrida da Família, limitada a 800 participantes por prova.