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Desporto

Fazendense apela ao apoio dos adeptos frente ao Alcanenense

Por: Daniel Cepa 17 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação Desportiva Fazendense lançou um apelo aos adeptos para marcarem presença em massa no próximo jogo da equipa sénior, agendado este domingo, 17 de maio, às 17h00, no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes.

A equipa de Fazendas de Almeirim recebe o AC Alcanenense, numa partida que pode determinar a vitória no campeonato distrital, com o clube a mobilizar a comunidade para um forte apoio nas bancadas.

Sob o lema “Todos juntos vamos apoiar”, o Fazendense procura criar um ambiente de união em torno da equipa, numa fase decisiva da temporada, apelando à presença dos sócios e simpatizantes.

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