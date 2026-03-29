Incêndio em sistema de exaustão de restaurante obriga a encerramento em Almeirim

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Um incêndio num sistema de exaustão de um restaurante levou à intervenção dos bombeiros na tarde deste domingo, dia 29 de março, na Rua de Coruche, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o fogo consumiu por completo a conduta de exaustão, não havendo registo de feridos.

Devido aos danos provocados, o estabelecimento vai permanecer encerrado nos próximos dias para trabalhos de reparação.

No local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.