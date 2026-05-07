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Sociedade

Carrinha consumida pelas chamas na EN118

Por: Daniel Cepa 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um veículo ligeiro de mercadorias foi consumido pelas chamas ao final da tarde desta quinta‑feira, dia 7 de maio, na Estrada Nacional 118, junto à Quinta da Alorna, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o alerta foi dado às 19h36. Apesar da rápida chegada dos meios de socorro, o veículo encontrava‑se já totalmente tomado pelo fogo, não havendo vítimas a registar.

Na viatura, pertencente a uma empresa de sistemas de rega/irrigação, seguia apenas o condutor, que conseguiu retirar e salvar o material de trabalho que se encontrava na bagageira.

O alerta foi dado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que regressava ao quartel e se deparou com o incêndio.

No combate às chamas estiveram envolvidos três veículos e nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência, tendo o trânsito ficado condicionado a uma faixa de rodagem enquanto decorreram os trabalhos de combate ao incêndio e de limpeza da via.

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