Cisco recomendado pelo Guia Michelin: “Se os outros não existissem, o Cisco também não existia”

O restaurante o Cisco – Cozinha Tradicional renovou a presença no leque dos restaurantes recomendados no Guia MICHELIN. A cerimónia que voltou a premiar o restaurante de Almeirim, decorreu na noite do dia 25 de fevereiro, na Alfândega do Porto.

“O estar no Guia Michelin, por estar recomendado no Guia Michelin, é de uma enorme responsabilidade. E acho que é o reconhecimento, é o retorno de dedicação, de consistência”, começou por destacar Alexandre Albergaria a O ALMEIRINENSE.

“Sem dúvida que vem acrescentar e vem-nos abrir um leque de clientes que seguiam pelo Guia Michelin. Mas vem acrescentar, não só ao Cisco, como acho que à terra, a Almerim. Para além de Almerim ter um enorme fluxo de viajantes que vêm para o nosso prato de bandeira, para a Sopa da Pedra, eu acho que é mais uma coisa, é mais um guia de enorme importância que traz o seu cliente, tem o seu fiel cliente”, sublinha o chef.

“A responsabilidade também é maior. Acho que em tudo na vida, principalmente numa empresa, neste caso no Cisco, é manter. E manter a qualidade, manter o padrão. Esse compromisso está assente em manter a qualidade, acrescentar qualidade, acrescentar valor”, defende Alexandre.

Mas na hora de festejar esta distinção, o empresário confessa-se: “Eu sou o fã número um e um admirador desde pequeno dos restaurantes que cá estão, há muito tempo, em Almerim. São, para mim, uma enorme referência. E penso até, e digo com segurança, que se esses restaurantes não existissem, provavelmente o Cisco também não existiria. Eu acho que uma coisa vem complementar a outra. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não somos nem mais nem menos. Temos o nosso caminho. E volto a dizer que nós mantemos o nosso receituário tradicional português, mantemos a nossa qualidade no serviço, assim como os outros restaurantes fazem o seu trabalho. E o estar no guia acrescenta-nos muito ao nosso dia-a-dia, à nossa responsabilidade e também aos outros restaurantes, sem dúvida”, conclui.