Dois homens identificados por furto em restaurante na Zona Industrial de Almeirim

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Dois homens, de 27 e 24 anos, foram identificados pela GNR na sequência de um furto ocorrido, na madrugada de 27 de março, num estabelecimento comercial em Almeirim.

De acordo Comando Territorial da GNR de Santarém, a intervenção ocorreu após uma denúncia que alertava para um furto em curso. Os militares do Posto Territorial de Almeirim deslocaram‑se de imediato ao local, encetando diligências que permitiram intercetar e identificar os suspeitos pouco depois.

Os dois indivíduos foram constituídos arguidos, tendo o caso sido encaminhado para o Tribunal Judicial de Almeirim, onde seguirá os trâmites legais.

O ALMEIRINENSE apurou que os suspeitos são residentes em Almeirim e têm historial criminal associado a furtos na cidade. Um deles já foi apanhado a furtar neste mesmo estabelecimento pela segunda vez.

A investigação prossegue a cargo das autoridades.