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Desporto

Kartódromo reabre: Muito mais que uma nova pista

Por: Redação 12 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Mais de três anos depois, o Kartódromo Quinta da Conceição esta reaberto e passa a ser um espaço de referência na região, no país e até na Europa. O espaço está totalmente requalificado e muito moderno.

Tiago Evaristo e João Carlos Coelho, o proprietários, pensaram num espaço que pretendem ser um ponto de encontro, um espaço vivo que una gerações e que promova o desporto, convívio e o desenvolvimento da região.

“Transformámos este kartodromo num dos mais avançados e modernos de portugal. Afirmando como um dos mais evoluidos no parametro ibérico e europeu. Este projeto vai muito além da pista, representa uma mais valia real para o concelho de Almeirim”, sublinham.

O Kartódromo funciona de quarta a domingo das 11h até às 20h.

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