Roubo por esticão em Almeirim

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Um homem foi vítima de roubo por esticão tendo ficado sem um fio. De acordo dados apurados pelo jornal O ALMEIRINENSE, o suspeito apareceu repetinamente no parque de estacionamento de um dos supermercados na zona industrial, puxou o fio e fugiu de carro.



O homem não conseguiu reagir e evitar o roubo. O roubo aconteceu na passada sexta-feira, dia 10, à tarde.