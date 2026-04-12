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Sociedade

Roubo por esticão em Almeirim

Por: Redação 12 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem foi vítima de roubo por esticão tendo ficado sem um fio. De acordo dados apurados pelo jornal O ALMEIRINENSE, o suspeito apareceu repetinamente no parque de estacionamento de um dos supermercados na zona industrial, puxou o fio e fugiu de carro.

O homem não conseguiu reagir e evitar o roubo. O roubo aconteceu na passada sexta-feira, dia 10, à tarde.

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