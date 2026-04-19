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José Casebre homenageado pela Federação de Dança Desportiva

Por: Redação 19 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD) prestou uma homenagem José Casebre, numa cerimónia que terá lugar no Entroncamento.

Esta homenagem surgiu integrada nas comemorações dos 35 anos da FPDD, assumindo-se como um momento de reconhecimento a duas personalidades incontornáveis na história da Federação. José Casebre esteve diretamente ligados à génese da formação da FPDD, contribuindo de forma decisiva para o seu desenvolvimento, crescimento e afirmação ao longo das últimas décadas.

Atualmente, José Casebre continua a desempenhar funções nos corpos sociais da Federação, demonstrando um compromisso contínuo e uma dedicação exemplar à Dança Desportiva em Portugal.

Com esta iniciativa, a FPDD pretende não só reconhecer o percurso e o contributo destes dirigentes, como também valorizar todos aqueles que, desde o primeiro momento, deram contributos marcantes para a consolidação da nossa estrutura federativa.

A cerimónia teve lugar durante o evento da FPDD no Pavilhão Gimnodesportivo do Entroncamento, reunindo atletas, treinadores, dirigentes e toda a comunidade da dança desportiva, num momento de celebração e gratidão.

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