Alpiarça: Câmara festeja 25 Abril

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O Município de Alpiarça volta a assinalar o 25 de Abril com um conjunto de iniciativas que se estendem ao longo de vários dias, convidando toda a população a participar numa programação diversificada, pensada para diferentes públicos e gerações.

As comemorações integram momentos culturais, desportivos, institucionais e de convívio, num programa que valoriza a memória histórica e reforça os valores da liberdade, da participação e da cidadania, numa das datas mais simbólicas para o povo português.

Entre os momentos de maior destaque, assume particular relevância a sessão solene comemorativa do 25 de Abril, que se realiza na noite de 24 de abril, seguida de um espetáculo musical protagonizado pelo Coro Infantojuvenil “Os Traquinas”, que interpretará temas associados a Abril, num momento evocativo e simbólico desta data marcante.

Já no dia 25 de abril, decorrem duas iniciativas desportivas que têm vindo a afirmar-se nesta data comemorativa no nosso concelho. A primeira é a realização da Prova de Ciclismo de Pista, integrada no calendário da Associação de Ciclismo de Santarém, que todos os anos reúne centenas de atletas nos mais diversos escalões da modalidade, no Estádio Municipal. O segundo é a Kids Race dos Patudos, uma iniciativa de atletismo dirigida às crianças do concelho, que mobiliza habitualmente entre 200 a 300 jovens participantes, promovendo a prática desportiva e o envolvimento das famílias da comunidade, num ambiente saudável de competição e convívio. Ainda no decorrer deste dia, a festa da liberdade continua numa componente cultural e comunitária, com uma tarde de folclore multicultural, onde se destaca também a componente multicultural e o envolvimento de entidades e associações locais.

O programa completo pode ser consultado aqui.

