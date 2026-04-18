PaniBorges reabre ao público após obras de renovação

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A PaniBorges, localizada na Rua dos Aliados, em Almeirim, reabriu ao público após um mês de encerramento para obras de renovação, apresentando agora um espaço mais amplo, moderno, funcional e adaptado às necessidades atuais dos clientes.

A intervenção, que incidiu sobretudo na reorganização do espaço interior, permitiu melhorar a circulação e aumentar a capacidade de atendimento, com mais lugares sentados. Após 25 anos sem obras significativas, a renovação surge como um passo importante na atualização do estabelecimento, mantendo, ainda assim, a identidade que o caracteriza.

Segundo o proprietário, Aurélio Borges, a remodelação era já necessária para acompanhar a evolução do setor. “Já estava a precisar de uma remodelação para criar melhores condições para os clientes e trazer novos produtos”, afirmou, sublinhando a importância de garantir maior conforto e diversidade na oferta.

O processo, inicialmente previsto para um período mais curto, acabou por se prolongar durante cerca de um mês. Ainda assim, o responsável considera que o resultado final compensou a espera. “Estas obras nunca são como esperamos, demoram sempre mais algum tempo, mas valeu a pena”, admite.

A renovação reflete também uma aposta na inovação contínua, mesmo num negócio com história consolidada. “Temos que estar sempre a inovar e apresentar produtos de qualidade aos clientes”, destacou Aurélio Borges.

A reabertura marca assim uma nova fase para a PaniBorges, que alia tradição e modernidade num espaço renovado, mantendo a ligação à comunidade local e às várias gerações que têm feito parte da sua história. O proprietário deixa ainda o convite à população para visitar o espaço e conhecer as novidades. O estabelecimento está aberto diariamente entre as 6h00 e as 20h00.