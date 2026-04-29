Festival Scout Sopas regressa a Fazendas de Almeirim

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Fazendas de Almeirim recebe no próximo sábado, 2 de maio, a IX edição do Festival Scout Sopas, uma iniciativa que alia gastronomia, cultura e animação para toda a família. O evento tem início marcado para as 18h00, no Largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Promovido pelos Agrupamento de Escuteiros 1186 de Fazendas de Almeirim, o festival apresenta uma grande variedade de sopas, com o custo de 7,5 alertas, valor que inclui a oferta de taça e copo reutilizáveis. A organização promete “sopas saborosas e variadas”.

O programa inclui ainda animação musical, folclore, insufláveis para os mais novos, artesanato local e porco no espeto, garantindo motivos de interesse para todas as idades. Entre os momentos culturais confirmados estão atuações do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, do grupo Bagatuna – Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e da animação “Queres é Pimba”.

A entrada é livre.