“Sempre trabalhei muito na ligação entre tecnologia e negócio”

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Bernardo Barbosa foi o convidado surpresa da 3.ª Edição do Almeirim Talks e conseguiu agarrar todos desde que subiu ao palco. Depois da participação no evento que procura agitar as mentes empreendedoras, Bernardo respondeu a várias perguntas do nosso jornal com foco para a ligação a Almeirim, que é sempre o porto de abrigo da família.

Como achou que correu a surpresa de ser orador convidado do Almeirim Talks?

Na minha opinião, correu muito bem. A surpresa criou um momento especial de proximidade e emoção, e senti o público algo surpreendido pela forma como “entrei em palco” mas envolvido e recetivo desde o início. Para mim, foi particularmente bonito poder regressar a casa e partilhar esta conversa num formato tão humano e genuíno.

Como surgiu a oportunidade?

A Verónica Fonseca, da organização, tem acompanhado o meu percurso ao longo dos anos enquanto minha amiga pessoal. Sabia que a minha história podia ser interessante no contexto do evento e que eu gosto particularmente de partilhar as experiências e aprendizagens que o mundo me tem oferecido.

Conhecia o conceito?

Sim, já conhecia o conceito do Almeirim Talks e acompanhava com muito interesse à distância pelas redes sociais. É uma iniciativa que faz falta: criar espaços de reflexão, partilha e aprendizagem, fora dos grandes centros e com uma identidade muito própria.

O que acha da iniciativa?

Acho uma iniciativa excelente e muito necessária. Demonstra que não é preciso estar numa grande cidade para promover pensamento crítico, partilha de experiências e inspiração. Iniciativas como esta aproximam pessoas, ideias e gerações.

Tirando a escala, está ao nível de eventos do género em que tenha estado?

Sem dúvida. A qualidade das conversas, a organização e o envolvimento do público estão perfeitamente ao nível de eventos semelhantes em que já participei, nacionais e internacionais. E, em alguns aspetos, até supera, precisamente pela autenticidade. Acho incrível conseguir-se organizar um evento gratuito deste género, e falando da escala, penso que tem condições para se tornar num evento de referência para lá dos limites do concelho.

Há espaço para que o Almerim Talks fique mesmo na agenda das pessoas da região?

Acredito que sim. Se continuar consistente, relevante e fiel ao seu propósito, o Almeirim Talks pode tornar‑se uma referência regional. As pessoas procuram cada vez mais conteúdo com significado e proximidade, e foi isso que se partilhou nesta edição.

Pode recordar, como fez no talks, um resumo da sua história profissional?

Ao longo dos últimos 18 anos, tenho construído o meu percurso profissional em várias áreas como a banca, indústria, logística e retalho de moda, sempre com a tecnologia como fio condutor.

Comecei muito ligado à engenharia, à programação e à entrega de soluções de software end‑to‑end, e fui, progressivamente, assumindo responsabilidades de liderança.

Ao longo deste caminho, tive a oportunidade de liderar organizações globais de engenharia de software com mais de 300 pessoas em contextos culturais e geográficos muito diversos.

Saí de Portugal para a Alemanha, vivi ainda nos Países Baixos e Dinamarca e, recentemente, regressei à Alemanha onde sou o Vice Presidente para a Tecnologia na HUGO BOSS.

O meu foco tem sido ajudar organizações a definir e executar estratégia tecnológica, modernizar plataformas, adotar novas metodologias de desenvolvimento e, mais recentemente, explorar o potencial da inteligência artificial de forma prática e responsável.

Mas acima de tudo, sempre trabalhei muito na ligação entre tecnologia e negócio: alinhar equipas, criar espaço para inovação e garantir que as decisões tecnológicas fazem sentido para as pessoas, para as equipas e para a organização como um todo.

Quais os objetivos para o futuro?

Os meus objetivos para o futuro passam por continuar a trabalhar na interseção entre tecnologia, negócio e pessoas, com um foco muito claro em três áreas.

Primeiro, ajudar organizações a tirar valor real da tecnologia, especialmente em áreas como engenharia de produto e adoção prática de inteligência artificial, como ferramenta para melhorar processos, decisões e experiências.

Segundo, evoluir modelos de liderança tecnológica, criando equipas mais autónomas, responsáveis e alinhadas com objetivos claros. Acredito muito em modelos onde a tecnologia deixa de ser um suporte e passa a ser um verdadeiro motor estratégico.

E finalmente, partilhar conhecimento e devolver valor, seja através de iniciativas como esta, de mentoring ou projetos que aproximem o mundo tecnológico de mais pessoas. O futuro será cada vez mais tecnológico e o meu objetivo é ajudar a torná‑lo mais consciente, mais humano e mais útil.

Sempre com Almeirim no horizonte nem que seja para a reforma?!

Sim. Almeirim faz parte de quem eu sou. Mesmo quando a vida nos leva para outros lugares, há raízes que nunca se perdem. Tenho casa e família em Almeirim e é bom saber que há sempre um lugar para voltar, que tanto me moldou e onde ainda encontro uma ligação tão forte. E depois de tanta mudança na minha vida nos últimos anos, quem sabe se o regresso está apenas agendado para a reforma.