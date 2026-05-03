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Sociedade

Câmara convida mães a almoçar com filhos na escola

Por: Redação 03 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Na semana de 4 a 8 de maio, a Câmara Municipa de Almeirim convida todas as mães a juntarem-se aos seus educandos e a almoçar na escola deles. Para aderir a esta iniciativa basta agendar esse almoço junto da escola do seu educando.

Em Portugal, a data foi inicialmente celebrada a 8 de dezembro (ligada à Imaculada Conceição), mas mais tarde passou a ser assinalada no primeiro domingo de maio, como acontece atualmente.

Hoje, o Dia da Mãe é celebrado em vários países, com diferentes datas, mas sempre com o mesmo propósito: homenagear o amor, o cuidado e a dedicação das mães.

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