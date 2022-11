kickboxing: Jovem David Dias fica em primeiro

O clube Stone Boys participou no passado fim de semana no campenato ladys open e jovem promessa do futuro, organizado pela Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay thai ( FPKMT).

Do nosso núcleo de Almeirim, o jovem David Dias participou na classe de iniciados na categoria de -37kg. O alteta venceu dois combates, ficando em primeiro classificado no jovem promessa do futuro.

Este resultado mostra uma grande evolução do atleta, “sendo muito muito bom para a representação do nosso clube e da nossa cidade”, destaca o clube.