Centro de Saúde de Almeirim encerra temporariamente devido a obras

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O Centro de Saúde de Almeirim vai encerrar temporariamente nos dias 18, 19 e 20 de maio, devido aos trabalhos de requalificação em curso no edifício localizado na Rua Canto do Jardim, informou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria.

Segundo a entidade responsável, durante este período será necessário fechar não só o edifício principal, mas também o espaço envolvente, obrigando à transferência provisória dos serviços para outras unidades do concelho. A medida pretende garantir a continuidade da resposta assistencial, sobretudo em situações de doença aguda e em casos que exijam cuidados médicos ou de enfermagem considerados inadiáveis.

A ULS da Lezíria esclarece que os utentes da USF Cortes d’ Almeirim serão atendidos no Polo de Fazendas de Almeirim, situado na Rua João da Silva Pombas, em Fazendas de Almeirim. O atendimento decorrerá entre as 09h00 e as 18h00. Para eventuais esclarecimentos, está disponível o contacto telefónico 243 599 114.

Já os utentes da USF Marquesa de Alorna deverão dirigir-se ao Polo de Benfica do Ribatejo, localizado na Rua da Fonte Branca, em Benfica do Ribatejo. Também neste caso, o horário de funcionamento será entre as 09h00 e as 18h00. O contacto telefónico disponível é o 243 102 374.

Relativamente à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Almeirim-Alpiarça, a ULS garante que toda a atividade domiciliária programada será mantida sem alterações.

A administração da ULS da Lezíria apela à compreensão da população para os constrangimentos temporários provocados pela intervenção, sublinhando que as obras têm como objetivo melhorar as condições de funcionamento e atendimento do Centro de Saúde de Almeirim.