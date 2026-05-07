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Desporto

U. Almeirim coloca três atletas na seleção

Por: Redação 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Alice Moura, Camila Saramago e Erika Jacinto, atletas do U. Almeirim, estão convocadas para a fase Final do Torneio Interassociações Futebol 9-11 Sub-14 Feminino, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.

A Seleção Distrital Futebol 11 Sub-14 Feminino da AF Santarém joga na Liga de Ouro, juntamente com a AF Porto, AF Ponta Delgada, AF Viseu, AF Algarve, AF Aveiro, AF Lisboa e AF Setúbal.

As atletas devem concentrar-se na quinta-feira, 7 de maio, pelas 14h00, na sede da AF Samtarém, pelas 14h35, na Estação de Serviço Repsol, na Videla, e pelas 14h55, no Hipermercado E.leclerc, no Entroncamento. Veja a convocatória AQUI.

Este é o horário do primeiro jogo da Seleção Distrital Futebol 11 Sub14 Feminina da AF Santarém para que possa acompanhar:

08-05-2026 | 11h30 | Campo Instituto Politécnico de Bragança | AF Santarém x AF Setúbal (Transmissão em direto na Página de Facebook da AF Setúbal)

Veja todos os resultados e classificações AQUI.

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