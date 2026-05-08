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Cultura

FIFCA reafirma Almeirim e o Ribatejo como palco de culturas do mundo

Por: Daniel Cepa 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A 18.ª edição do FIFCA, Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes, decorreu entre 24 de abril e 3 de maio, envolvendo, além de Almeirim, outros cinco municípios parceiros — Alenquer, Alpiarça, Chamusca, Cartaxo e Coruche — que, em conjunto, transformaram o território num palco de encontro entre culturas, tradições e comunidades.

Sob o mote “O Mundo Aqui Tão Perto”, o festival voltou a afirmar‑se como um espaço privilegiado de partilha cultural e diálogo intercultural, reunindo comitivas provenientes da Argentina, Colômbia, Equador, Eslováquia, Guiné, Índia, Itália, Lituânia, México e Polónia. Ao longo de vários espetáculos e iniciativas descentralizadas, os grupos participantes deram a conhecer as suas danças, músicas, trajes e expressões artísticas, aproximando povos e tradições distintas da comunidade ribatejana.

O encerramento do FIFCA 2026 ficou marcado pela 10.ª Gala das Nações, realizada no Imóvel de Valências Variadas – Espaço Multiusos de Almeirim. À semelhança das galas realizadas nos restantes municípios parceiros, o espetáculo destacou‑se pela diversidade e riqueza cultural em palco, proporcionando um verdadeiro mosaico de culturas, desde os ritmos latino‑americanos às tradições europeias, passando por expressões africanas e asiáticas.

O momento final da gala foi marcado pela reunião de todas as comitivas em palco, num ambiente de grande emoção, cor e alegria, simbolizando o espírito de união e partilha que caracteriza o festival.

Ao longo de cerca de 10 dias, o FIFCA promoveu uma programação descentralizada e inclusiva, levando os grupos internacionais a escolas, IPSS e universidades seniores, criando oportunidades de contacto direto entre culturas e gerações. Esta vertente social reforçou o papel do festival enquanto projeto que vai além do espetáculo, promovendo conhecimento, proximidade e coesão territorial.

Exposição de trajes foi novidade da edição 2026

A principal novidade desta edição foi a inauguração da exposição “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, atualmente composta por mais de 110 trajes tradicionais de diferentes regiões do país e do mundo. Durante o festival, o espólio foi enriquecido com 22 novos trajes, doados por algumas das comitivas participantes.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, destacou a relevância cultural do projeto e anunciou a intenção de criar um museu dedicado à preservação e valorização deste acervo.

A exposição encontra‑se patente no Imóvel de Valências Variadas – Espaço Multiusos, em Almeirim, até 17 de maio, com entrada gratuita, e irá posteriormente circular por outros municípios parceiros, sendo a Chamusca o primeiro concelho a receber parte da mostra, a partir de 9 de maio, na Biblioteca Municipal.

Resultado de uma parceria entre o Município de Almeirim, a Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Sul e os restantes municípios envolvidos, o FIFCA consolida‑se como um projeto estratégico de cooperação territorial, orientado para a valorização cultural da região e para a promoção da identidade local num contexto global.

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