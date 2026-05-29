FIFCA 2027 abre inscrições para grupos folclóricos e comitivas culturais de todo o mundo

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Estão oficialmente abertas as inscrições para o FIFCA 2027 – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes, iniciativa que decorrerá entre os dias 23 de abril e 2 de maio de 2027, em Almeirim e noutros municípios da região.

Reconhecido como um dos maiores eventos de intercâmbio cultural da região, o festival volta a reunir grupos folclóricos, associações culturais e comitivas internacionais provenientes de vários continentes, de forma a promover a partilha de tradições, música, dança e expressões artísticas num ambiente de convivência multicultural.

Sob o lema “O Mundo Aqui Tão Perto”, o FIFCA pretende continuar a afirmar-se como um espaço de encontro entre povos e culturas, valorizando a autenticidade das tradições e reforçando os laços de amizade e cooperação entre comunidades de diferentes países.

Para além dos espetáculos e atuações públicas, o festival mantém uma forte componente social e educativa. Ao longo dos vários dias do evento, os grupos participantes realizam visitas a escolas, IPSS’s e universidades seniores dos concelhos envolvidos, promovendo momentos de contacto direto entre culturas e gerações e aproximando as comunidades locais das tradições representadas.

Em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense, a organização destaca que esta dimensão de proximidade tem sido uma das marcas distintivas do FIFCA, transformando o Ribatejo num verdadeiro palco internacional de partilha cultural.

Em 2026, o festival assinalou o seu 18.º aniversário e celebrou também a 10.ª edição da Gala das Nações, consolidando quase duas décadas de atividade dedicadas ao intercâmbio cultural. Ao longo do percurso do evento, mais de 200 grupos nacionais e internacionais já participaram no festival.

A associação FIFCA convida agora grupos folclóricos, associações culturais e comitivas de todo o mundo a integrarem a edição de 2027 e a apresentarem a riqueza das suas identidades culturais numa experiência que alia tradição, hospitalidade e diversidade cultural.

As inscrições já se encontram abertas e podem ser efetuadas através dos endereços de email ricardocasebre@hotmail.com e festivalfifca@gmail.com.