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Cultura

Los Invictus, Ricardo Velho e “Obrigado Marco” animam festa de Paço dos Negros

Por: Daniel Cepa 25 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura
festa paço dos negros

Paço dos Negros recebe, de 3 a 5 de julho, três dias de festa com música ao vivo, animação e folclore. A festa é organizada pelo Rancho Folclórico de Paço dos Negros, que comemora o 42.º aniversário.

O programa arranca na sexta-feira, 3 de julho, com o Dia da Juventude, que inclui atuações do grupo Los Invictus e do artista Ricardo Velho, terminando com animação da DJ Joana Diniz.

No sábado, 4 de julho, a animação prossegue com baile ao som de Justino Garcia e a atuação da banda “Obrigado Marco”, tributo a Marco Paulo. A noite termina com atuação do DJ Agri Rui.

As comemorações encerram no domingo, 5 de julho, com uma tarde dedicada ao folclore, assinalando o aniversário do rancho organizador.

O certame decorre no recinto da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros.

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