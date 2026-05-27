Câmara de Almeirim melhora resultados em 2025 e fecha ano com lucro de mais de dois milhões de euros

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A Câmara Municipal de Almeirim terminou o ano de 2025 com um resultado líquido positivo de 2,77 milhões de euros, valor superior ao registado no ano anterior, refletindo uma melhoria das contas municipais.

De acordo com o relatório de prestação de contas, a evolução favorável deveu-se sobretudo ao aumento das receitas provenientes de impostos, taxas e contribuições, a par de um ligeiro crescimento das transferências e subsídios.

A execução orçamental atingiu uma taxa de 92,26% na receita e 90,16% na despesa, correspondendo a 27,68 milhões de euros arrecadados e 27,05 milhões de euros gastos.

O saldo orçamental fixou-se em 3,67 milhões de euros, acima dos cerca de 630 mil euros registados em 2024, permitindo elevar o saldo de gerência para 6,62 milhões de euros, indicador que o município associa a uma situação de elevada solidez financeira.

Pedro Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Almeirim, que terminou o mandato em outubro.

No que respeita à receita global, o valor executado ascendeu a 31,38 milhões de euros, sendo que as receitas correntes representaram 74,57% do total, com destaque também para os impostos diretos. Já as receitas de capital ficaram abaixo do previsto, com uma execução inferior em cerca de 30%, devido à não concretização de algumas transferências inicialmente previstas.

Do lado da despesa, a autarquia executou 24,76 milhões de euros, o equivalente a 77,12% do total orçamentado. As despesas correntes representaram a maior fatia, com 89,85%, destacando-se os gastos com pessoal, que corresponderam a 50,62% das despesas correntes e a 36,23% da despesa total.

As despesas de capital estiveram maioritariamente associadas a investimentos, nomeadamente na aquisição de bens de capital, que atingiu 5,46 milhões de euros, embora abaixo do valor inicialmente previsto.

Entre os principais investimentos realizados ao longo de 2025 estão a conclusão de ciclovias e da circular urbana, a requalificação do Jardim dos Charquinhos e dos antigos Celeiros da EPAC, bem como intervenções na rede viária do concelho.

No total, o município investiu cerca de 11,5 milhões de euros, com uma taxa de execução de 67,39%, o que representa uma diminuição de cerca de 40% face ao ano anterior.

Em termos de endividamento, a capacidade de endividamento do município situava-se nos 7,44 milhões de euros no final de 2025.

Ao nível dos recursos humanos, a autarquia contava com 416 trabalhadores no final do ano, entre funcionários, dirigentes, eleitos e outros vínculos, representando um aumento de 13 elementos face a 2024. As despesas com pessoal cresceram 11,44%, correspondendo a um acréscimo de cerca de 921 mil euros.

Globalmente, o relatório conclui que 2025 foi um ano de melhoria dos principais indicadores económicos e financeiros, sustentada pelo aumento das receitas próprias e pela manutenção de elevados níveis de execução orçamental.

Com Lusa