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Cultura

Almeirim Night Sessions levam quatro noites de música à Arena d’Almeirim

Por: Inês Ribeiro 26 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A cidade de Almeirim vai receber, durante o mês de junho, as “Almeirim Night Sessions”, uma aposta de animação integrada nas Festas da Cidade. O evento decorre na Arena d’Almeirim e promete quatro noites dedicadas à música, aos DJ’s e ao convívio, sempre após as 24 horas.

A programação arranca no dia 19 de junho, sexta-feira, com atuações de DJ O Mais Novo e DJ Pedro Rosado. No dia 20 de junho, sábado, a animação fica a cargo de DJ Carlos Libério e DJ Gonçalo Henriques.

Na semana seguinte, as “Night Sessions” regressam no dia 26 de junho, sexta-feira, com DJ John Goulart e DJ Funk Edition. O encerramento acontece no dia 27 de junho, sábado, com atuações de DJ Avlys e DJ Van Gohen.

Com entrada livre, o evento integra-se na estratégia de dinamização cultural e recreativa das Festas da Cidade, prolongando o ambiente festivo pela madrugada dentro e oferecendo uma programação complementar àquela que já decorre no recinto principal.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almeirim, com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e da MOV Almeirim.

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