Nuno Guerra renova pelo U. Almeirim

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O U. Almeirim anunciou oficialmente Nuno Guerra como treinador principal da equipa sénior.

O treinador assume o comando com o objetivo imediato de liderar o projeto desportivo do clube e alcançar as metas traçadas para a nova temporada.

“Este momento carrega um significado histórico e de extrema importância para o clube, pois assinala o regresso oficial do Futebol Sénior do UFCA após um ano de interrupção. O reatamento deste projeto surge com uma ambição renovada, focada em construir uma equipa competitiva, com uma identidade forte e estreitamente ligada à comunidade e aos adeptos de Almeirim”, destaca o clube numa nota a que o Jornal O ALMEIRINENSE teve acesso.

“Acreditamos que, com trabalho, dedicação e um verdadeiro espírito de união, estamos a iniciar este novo capítulo com bases sólidas para o futuro do clube. Desejamos ao treinador Nuno Guerra e à sua equipa técnica os maiores sucessos nesta caminhada que agora recomeça”, conclui o clube unionista.