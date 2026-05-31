Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre alterações ao IRS

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A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por e-mail, relacionadas com supostas alterações à declaração de IRS.

Segundo a AT, alguns contribuintes têm recebido comunicações que aparentam ser oficiais, nas quais é indicado que foi detetado um pedido de alteração à declaração, sendo pedido que confirmem ou anulem essa operação através de um link.

O organismo esclarece que estas mensagens são falsas e têm como objetivo direcionar os destinatários para páginas maliciosas ou levá-los a efetuar pagamentos indevidos.

Além deste exemplo, foram também identificados e-mails relacionados com recálculos automáticos do IRS, verificações de dados pessoais no Portal das Finanças ou notificações de faturas eletrónicas.

A Autoridade Tributária reforça que, em caso algum, os contribuintes devem clicar nos links ou fornecer dados pessoais através destas mensagens, recomendando que sejam ignoradas.

Recorde-se que o prazo para entrega da declaração de IRS relativa aos rendimentos de 2025 decorre até ao dia 30 de junho.