Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre alterações ao IRS
Sociedade

Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre alterações ao IRS

Por: Daniel Cepa 31 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou para a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por e-mail, relacionadas com supostas alterações à declaração de IRS.

Segundo a AT, alguns contribuintes têm recebido comunicações que aparentam ser oficiais, nas quais é indicado que foi detetado um pedido de alteração à declaração, sendo pedido que confirmem ou anulem essa operação através de um link.

O organismo esclarece que estas mensagens são falsas e têm como objetivo direcionar os destinatários para páginas maliciosas ou levá-los a efetuar pagamentos indevidos.

Além deste exemplo, foram também identificados e-mails relacionados com recálculos automáticos do IRS, verificações de dados pessoais no Portal das Finanças ou notificações de faturas eletrónicas.

A Autoridade Tributária reforça que, em caso algum, os contribuintes devem clicar nos links ou fornecer dados pessoais através destas mensagens, recomendando que sejam ignoradas.

Recorde-se que o prazo para entrega da declaração de IRS relativa aos rendimentos de 2025 decorre até ao dia 30 de junho.

Etiquetas Relacionadas:
finançasfiscoirs

Notícias relacionadas

Política

Câmara de Almeirim melhora resultados em 2025 e fecha ano com lucro de mais de dois milhões de euros

BY-Daniel Cepa 27 de Maio, 2026
Economia

Almeirim promove sessão aberta sobre literacia financeira para empresas

BY-Inês Ribeiro 20 de Março, 2026
Política

Câmara Municipal de Almeirim mantém impostos municipais em 2026

BY-Daniel Cepa 20 de Novembro, 2025
Economia

Almeirinenses podem validar faturas até dia 28

BY-Redação 25 de Fevereiro, 2025
Sociedade

Reunião de trabalhadores encerra repartição de Finanças de Almeirim

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2024
manifestação professores escola fazendas de almeirimSociedade

Greve da função pública encerra escolas e serviços de Almeirim

BY-Daniel Cepa 25 de Outubro, 2024