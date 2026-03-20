Almeirim promove sessão aberta sobre literacia financeira para empresas

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A Câmara Municipal de Almeirim vai realizar, no próximo dia 23 de abril, uma sessão aberta dedicada à literacia financeira aplicada ao contexto empresarial. A iniciativa, integrada no programa “Finanças para Todos”, conta com a colaboração da Nova School of Business and Economics.

O encontro está marcado para as 18h00, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, e destina-se a empresários, empreendedores e a todos os interessados em aprofundar conhecimentos na área da gestão financeira.

De acordo com a organização, a sessão pretende proporcionar ferramentas práticas que ajudem na tomada de decisões financeiras, bem como esclarecer dúvidas relacionadas com o dia a dia das empresas. A iniciativa surge num contexto em que a literacia financeira é apontada como um fator determinante para a sustentabilidade e crescimento dos negócios.

A participação é aberta a toda a população e constitui uma oportunidade para a aquisição e reforço de competências na área da literacia financeira, com aplicação prática na gestão das empresas locais.