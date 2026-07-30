Sábado, agosto 1, 2026 20:58
Facebook Instagram Youtube Linkedin Tiktok
    Região

    GNR detém suspeito de exercer violência física e psicológica sobre mulher

    Por: Daniel Cepa 30 de julho, 2026 2 minutos de leitura

    A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve no dia 28 de julho um homem de 38 anos por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, em Samora Correia.

    Segundo a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, uma mulher de 39 anos.

    Na sequência das diligências realizadas pelos militares da Guarda, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O suspeito foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 29 de julho, para primeiro interrogatório judicial.

    Como medidas de coação, o tribunal determinou a proibição de o arguido permanecer ou aproximar-se da residência e do local de trabalho da vítima, devendo manter uma distância mínima de 500 metros. Foi ainda proibido de contactar a vítima por qualquer meio, direta ou indiretamente, e impedido de adquirir ou utilizar armas, engenhos explosivos ou artigos de pirotecnia.

    A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de todas as situações de que exista conhecimento.

    Etiquetas Relacionadas:
    GNRregiãoviolenciaviolencia doméstica

    Notícias relacionadas

    Região

    Investimento de meio milhão de euros vai reabilitar Posto da GNR do Cartaxo

    BY-Daniel Cepa 31 de julho, 2026
    Região

    GNR fiscaliza acampamentos em Coruche e recolhe quatro cães

    BY-Daniel Cepa 30 de julho, 2026
    Região

    Cartaxo recebe Campeonatos Nacionais de Ciclismo Jovem e terá condicionamentos de trânsito

    BY-Daniel Cepa 30 de julho, 2026
    Região

    Festas do Arripiado regressam de 14 a 16 de agosto com música, tradição e animação junto ao Tejo

    BY-Daniel Cepa 30 de julho, 2026
    Região

    GNR deteve 40 pessoas e detetou quase 500 infrações rodoviárias

    BY-Daniel Cepa 29 de julho, 2026
    Região

    Escavações arqueológicas no Concheiro de Muge já estão em curso e incluem visitas gratuitas

    BY-Daniel Cepa 29 de julho, 2026