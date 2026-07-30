GNR detém suspeito de exercer violência física e psicológica sobre mulher

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A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve no dia 28 de julho um homem de 38 anos por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, em Samora Correia.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, uma mulher de 39 anos.

Na sequência das diligências realizadas pelos militares da Guarda, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O suspeito foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 29 de julho, para primeiro interrogatório judicial.

Como medidas de coação, o tribunal determinou a proibição de o arguido permanecer ou aproximar-se da residência e do local de trabalho da vítima, devendo manter uma distância mínima de 500 metros. Foi ainda proibido de contactar a vítima por qualquer meio, direta ou indiretamente, e impedido de adquirir ou utilizar armas, engenhos explosivos ou artigos de pirotecnia.

A GNR relembra que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de todas as situações de que exista conhecimento.