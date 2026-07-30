Vindimas regressam à Quinta da Alorna e à Quinta do Casal Branco com experiências abertas ao público

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A época das vindimas aproxima-se e a região dos Vinhos do Tejo volta a abrir as portas aos enoturistas com diversos programas dedicados à colheita da uva. Entre os produtores aderentes, destacam-se duas referências de Almeirim: a Quinta da Alorna e a Quinta do Casal Branco.

Na Quinta da Alorna, as experiências decorrem nos dias úteis do mês de setembro, entre as 09h00 e as 15h00. O programa, denominado “Experiência de Vindimas”, convida os participantes a acompanharem de perto as várias etapas da produção de vinho.

A atividade inclui entrega de kit de vindima com t-shirt e chapéu de palha, visita às vinhas, participação no corte de uvas, acompanhamento da receção e seleção da produção na adega, pisa a pé das uvas (sempre que possível), explicação dos processos de vinificação e almoço na vinha.

A experiência tem um custo de 100 euros por pessoa e permite aos visitantes contactar diretamente com uma das mais históricas propriedades vitivinícolas da região.

Também em Almeirim, a Quinta do Casal Branco aposta numa proposta diferente. Em vez da habitual participação na vindima, o produtor convida os visitantes a descobrir o processo inicial da produção vínica através da experiência “Prova de Mosto: o vinho antes de ser servido”.

O programa inclui um welcome drink, visita à adega, prova de mostos acabados de vinificar e degustação de três vinhos acompanhados por uma tábua de produtos regionais. A atividade tem um valor de 45 euros por pessoa e requer marcação prévia.

Além das propostas disponíveis em Almeirim, a Rota dos Vinhos do Tejo promove ainda programas de vindimas na Adega do Cartaxo, Casa Paciência e Quinta da Atela, em Alpiarça, na Quinta São João Batista (Enoport Wines), na Golegã, na Adega da Gaveta (Margaval Vinhos), em Tomar, e na Quinta do Sampayo, no Cartaxo. As experiências incluem corte de uvas, pisa tradicional, visitas às adegas, provas de vinhos e gastronomia regional, permitindo aos visitantes contactar de perto com as tradições vínicas do Tejo.