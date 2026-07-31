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    Região

    Investimento de meio milhão de euros vai reabilitar Posto da GNR do Cartaxo

    Por: Daniel Cepa 31 de julho, 2026 2 minutos de leitura

    Foi assinado, no dia 29 de julho, o auto de consignação da empreitada de reabilitação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do Cartaxo, assinalando o início de uma intervenção destinada a melhorar as condições daquele equipamento de segurança.

    A obra resulta do Contrato de Cooperação Interadministrativo celebrado entre o Município do Cartaxo, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana. No âmbito deste acordo, o Estado assegura um financiamento de 500 mil euros, cabendo ao município a execução e fiscalização da empreitada.

    A intervenção tem um valor base de 448.581,35 euros, acrescido de IVA, e irá incidir na reabilitação dos telhados, fachadas e vãos do edifício, permitindo melhorar as condições de funcionamento do posto ao serviço da população.

    Segundo a informação divulgada pela autarquia, os trabalhos devem iniciar ainda esta semana.

    A cerimónia contou com a presença do Tenente-Coronel Márcio Ribeiro Nunes, Segundo Comandante do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, do Capitão Raposo, Comandante do Destacamento Territorial de Santarém, e do Sargento Tiago Cordeiro, Comandante do Posto Territorial do Cartaxo.

    O Município do Cartaxo destaca que continua a trabalhar em parceria com o Estado e com as instituições do concelho para garantir melhores condições de trabalho às forças de segurança e um melhor serviço prestado à população.

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