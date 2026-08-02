Inscrições abertas para a 39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim

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Já se encontram abertas as inscrições para a 39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim, uma das mais emblemáticas provas de atletismo da região e do calendário nacional.

A edição de 2026 promete voltar a reunir centenas de atletas de todo o país nas ruas da cidade, mantendo a tradição de uma competição que, ao longo de quase quatro décadas, se afirmou como uma referência do atletismo português.

Os interessados podem garantir desde já a sua participação através da plataforma oficial de inscrições, disponível em

https://lap2go.com/pt/event/20-km-de-almeirim-2026, onde se encontram todas as informações relativas à prova.

Organizada pelos 20 Kms de Almeirim, a iniciativa volta a apostar numa organização de qualidade, esperando receber atletas de diferentes idades e níveis competitivos, desde corredores de elite a participantes populares.

As inscrições já podem ser efetuadas e a organização convida todos os amantes da corrida a reservar o seu lugar naquela que será mais uma grande festa do atletismo em Almeirim.