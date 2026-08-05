Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:58
    Desporto

    Novo Conselho Municipal do Desporto junta clubes, escolas e juntas de freguesia

    Por: Inês Ribeiro 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O executivo da Câmara Municipal de Almeirim aprovou, por unanimidade, o regulamento do futuro Conselho Municipal do Desporto, documento que define o funcionamento do novo órgão e que seguirá agora para apreciação e votação na Assembleia Municipal.

    O Conselho Municipal do Desporto será um órgão consultivo de apoio ao município, criado para promover o diálogo entre a autarquia e os diversos agentes desportivos do concelho. O seu objetivo passa por identificar necessidades, emitir pareceres, promover a articulação entre as entidades ligadas ao setor e contribuir para o desenvolvimento da atividade física e desportiva em Almeirim.

    De acordo com o regulamento aprovado, o órgão será presidido pelo presidente da Câmara Municipal, Joaquim Catalão, e integrará o vereador com o pelouro do Desporto, Mário Figueiredo, representantes dos clubes e associações desportivas, dos estabelecimentos de ensino, das juntas de freguesia, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e de outras entidades com intervenção na área do desporto.

    O regulamento estabelece ainda que o conselho reunirá ordinariamente quatro vezes por ano, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias sempre que se justifique. Os membros exercerão as suas funções a título gratuito.

    Após a aprovação pela Assembleia Municipal, o regulamento entrará em vigor depois da respetiva publicação em Diário da República.

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    Câmara de Almeirim cria Conselho Municipal do Desporto
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